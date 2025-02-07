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Tekirdağ Kuyumcu Soygununda 5 Tutuklama

Tekirdağ'daki kuyumcu soygununa karışan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:39
Tekirdağ Kuyumcu Soygununda 5 Tutuklama

Tekirdağ'da, silahlı ve kar maskeli kişilerin gerçekleştirdiği kuyumcu soygununa dair önemli gelişmeler yaşandı. Saray ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giren soyguncular, 1 milyon 200 bin lira değerinde altın çalarak kayıplara karıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soyguna yönelik yürüttükleri kapsamlı çalışma neticesinde 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda önemli bulgulara ulaşıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, toplamda 82 tüfek fişeği, 169 tabanca fişeği ve 23 keskin nişancı tabanca fişeği yer aldı.

Bunun yanı sıra, çok sayıda ziynet eşyası, altın bileklikler ve altın kolyeler ile birlikte suçta kullanıldığı düşünülen 2 motosiklet kaskı, 2 kar maskesi ve 4 çift eldiven de elde edildi. Ayrıca, suç örgütü liderlerine ait olduğu belirtilen 2 araç plakasının yanı sıra, çeşitli isimler adına düzenlenmiş banka kartları, bir dizüstü bilgisayar, 3 harici disk ve çok sayıda dijital materyal ile birlikte 64 bin 500 lira nakit para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.D, F.S, F.T, B.K ve İ.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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