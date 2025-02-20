Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Yüzde 70 Tamamlandı

Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi inşası yüzde 70 oranında tamamlandı. Tesis, günlük 6 bin metreküp atık suyu arıtacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:58
Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Yüzde 70 Tamamlandı

Tekirdağ'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Hızla İlerliyor

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), SUKAP Projesi kapsamında verdiği %50 hibe desteği ile Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaatının %70'ini tamamladı.

Projenin Amacı ve Önemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir kuruluşu olan İLBANK, doğanın korunması ve halk sağlığının desteklenmesi amacıyla projelerine hızla devam ediyor. Bu kapsamda inşaat çalışmalarının %70'i tamamlanan tesis, çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlayacak.

İnşaat Sürecindeki Gelişmeler

Bugüne kadar, betonarme imalatları tamamlanan tesiste, deşarj hattı faaliyete hazır hale getirildi ve kolektör hattı yapımına başlandı. Bina içerisindeki ince işlerin yanı sıra, elektro-mekanik ekipman temini için çalışmalar da devam ediyor.

Tesisin Kapasitesi ve Çevresel Etkisi

Bu yıl hizmete girmesi planlanan tesis, günlük 6 bin metreküp atık suyu arıtma kapasitesine sahip olacak. Yılda toplam 2 milyon 190 bin metreküp atık suyu arıtarak doğaya kazandırılması hedefleniyor.

Modern teknoloji ile donatılan tesis, su kaynaklarının korunmasına, ekosistem dengesinin sağlanmasına ve halk sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olacak. Arıtılan sular, güvenli bir şekilde Kum Deresi'ne deşarj edilecek.

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), SUKAP Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağladığı...

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), SUKAP Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağladığı Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşasının yüzde 70'ini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!
2
Finlandiyalı Johan Österman, Türk Kadınla Evlendi ve İslamiyet'i Seçti
3
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
4
Komadan Çıkan Belgin Büyükşahin, 6 Yılda 55 Madalya Kazandı!
5
Tokat'ta Kardan Kapanan Yolda Hasta Kurtarıldı
6
Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Hurma Tezgahları Doldurdu
7
Trump, Yasa Dışı Göç ve Federal İhtiyaçları Hedefleyen Üç Yeni Kararname İmzaladı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?