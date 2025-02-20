Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Yüzde 70 Tamamlandı

Tekirdağ'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Hızla İlerliyor

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), SUKAP Projesi kapsamında verdiği %50 hibe desteği ile Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaatının %70'ini tamamladı.

Projenin Amacı ve Önemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir kuruluşu olan İLBANK, doğanın korunması ve halk sağlığının desteklenmesi amacıyla projelerine hızla devam ediyor. Bu kapsamda inşaat çalışmalarının %70'i tamamlanan tesis, çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlayacak.

İnşaat Sürecindeki Gelişmeler

Bugüne kadar, betonarme imalatları tamamlanan tesiste, deşarj hattı faaliyete hazır hale getirildi ve kolektör hattı yapımına başlandı. Bina içerisindeki ince işlerin yanı sıra, elektro-mekanik ekipman temini için çalışmalar da devam ediyor.

Tesisin Kapasitesi ve Çevresel Etkisi

Bu yıl hizmete girmesi planlanan tesis, günlük 6 bin metreküp atık suyu arıtma kapasitesine sahip olacak. Yılda toplam 2 milyon 190 bin metreküp atık suyu arıtarak doğaya kazandırılması hedefleniyor.

Modern teknoloji ile donatılan tesis, su kaynaklarının korunmasına, ekosistem dengesinin sağlanmasına ve halk sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olacak. Arıtılan sular, güvenli bir şekilde Kum Deresi'ne deşarj edilecek.

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), SUKAP Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağladığı Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşasının yüzde 70'ini tamamladı.