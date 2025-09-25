Tekirdağ NKÜ ile Öz Sağlık-İş arasında toplu iş sözleşmesi: %45,22 zam

Tekirdağ NKÜ ile Öz Sağlık-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Günlük ücretlere yüzde 45,22 zam; geriye dönük fark ödemesi kararlaştırıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi, NKÜ Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Törene Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Öz Sağlık-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam katıldı.

Genel Başkan Sert, sözleşmenin Kamu Çerçeve Protokolü'ne tam uyumlu hale getirildiğini belirterek, söz konusu düzenleme sayesinde günlük ücrete yüzde 45,22 zam yapıldığını söyledi.

Sert, 'Türkiye genelinde örnek sayılabilecek bir toplu sözleşmeyi imza altına alıyoruz. Türkiye genelinde yapmış olduğumuz çerçeve anlaşmasının bir benzerini hem buraya nakşetmiş olduk, hatta üzerine mali ve sosyal haklar ilave ederek ciddi manada bir artış sağlanmış oldu. En önemlisi de geriye dönük biriken farkların geriye dönük toplu ödenmesi, bu da sevindirici bir taraf.' dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Özkan da toplu iş sözleşmesinin herkes için hayırlı olmasını diledi. Şube Başkanı Elif Sağlam ise mali ve sosyal haklar bakımından daha da zenginleştirilen örnek bir sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından taraflar arasında toplu iş sözleşmesi resmen imzalandı.

