Tekirdağ Sahili Kırmızı Yosunla Kaplandı

Tekirdağ'da Kıyılar Kırmızı Yosunla Dolu

Tekirdağ'da son günlerde etkili olan kuvvetli poyraz rüzgarı, sahilde bulunan bazı alanların kırmızı yosunla kaplanmasına neden oldu. Rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve atıklar sürükledi.

Uzmanlardan Açıklama

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın yosun birikimine yol açtığını ifade etti. Tecer, "Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklandığına dair bir durum yok. Bu, kıyılarda zaman zaman meydana gelen doğal bir olaydır. Vatandaşların bu durumdan endişe duyması gerekmiyor. yalnızca kötü koku dışında olumsuz bir etkisi yok. Zamanla biriken yosunlar tekrar denize dağılacak," şeklinde konuştu.

Kooperatif Başkanından Destekleyici Yorum

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı olmadığını belirtti. Pehlivanoğlu, kıyıda yosun birikmesinin her zaman yaşanabilen bir olay olduğunu vurguladı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.