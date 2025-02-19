Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Birikimi: Endişe Edilecek Bir Durum Yok

Tekirdağ'da Kuvvetli Rüzgar Kırmızı Yosunları Kıyıya Taşıdı

Tekirdağ'da, yenik bir hava akışının etkisiyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Dün etkili olan poyraz rüzgarı, dalgaların kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürüklemesine neden oldu.

Uzmanlar Vatandaşları Bilgilendiriyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın kıyıya yosun topladığını belirtti. Rüzgarın etkisiyle oluşan yosun birikiminin çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan Tecer, "Yosunlar, kıyılarda zaman zaman görülebilen durumlar. Vatandaşların endişelenmesine neden olacak bir durum söz konusu değil. Kötü koku dışında bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu tür durumlarla karşılaşabiliriz," ifadelerini kullandı.

Kooperatif Başkanı da Destekleyici Açıklamalar Yaptı

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye zarar vermediğini dile getirdi. Kıyıda yosun birikmesinin zaman zaman gerçekleşebilen normal bir durum olduğunu kaydeden Pehlivanoğlu, "Vatandaşların tedirgin olmaması, durumu doğal bir olgu olarak algılaması gerekiyor," dedi.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Kentte dün etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Kentte dün etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.