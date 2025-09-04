DOLAR
Tekirdağ Saray'da 3 Gün Denize Girme Yasağı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün, cuma ve cumartesi olmak üzere 3 gün denize girme yasağı uygulandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:05
Valilikten uyarı: Olumsuz hava koşulları nedeniyle plajlara giriş yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girme yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, bugün, cuma ve cumartesi günleri ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada yasağın, vatandaşların can güvenliği için alındığı vurgulandı. Ayrıca, uygulamanın gözetimi ve denetimlerinin jandarma ekiplerince gerçekleştirileceği kaydedildi.

