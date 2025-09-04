Tekirdağ Saray'da 3 Gün Denize Girme Yasağı

Valilikten uyarı: Olumsuz hava koşulları nedeniyle plajlara giriş yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girme yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, bugün, cuma ve cumartesi günleri ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada yasağın, vatandaşların can güvenliği için alındığı vurgulandı. Ayrıca, uygulamanın gözetimi ve denetimlerinin jandarma ekiplerince gerçekleştirileceği kaydedildi.