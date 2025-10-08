Tekirdağ Saray'da Elektrik Akımına Kapılan Orkun Bilgin (34) Öldü
Çiftlikte bakım yaparken akıma kapıldı
Tekirdağ'ın Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana gelen olayda, Orkun Bilgin (34) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Bilgin, hayvanlarına bakım yaptığı sırada çiftlikte hareketsiz halde bulundu. Durumu gören yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.