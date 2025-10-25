Tekirdağ Saray'da Sonbahar Renkleri: Kanara Kanyonu'nda Görsel Şölen

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar hakimiyetini gösteriyor. Özellikle Kanara Kanyonu mevkisinde bulunan yoğun gürgen ve meşe ağaçları, yeşilin farklı tonlarını sarı ve turuncuya dönüştürdü.

Doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar

Renk geçişleri, bölgeyi ziyaret edenler için etkileyici görüntüler oluşturuyor. Farklı renklerdeki yapraklar ve orman dokusu, sonbaharın sakin ve fotojenik atmosferini yansıtıyor.

Yolculuk görsel şölen eşliğinde sürüyor

Bölgeden geçen sürücüler, ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor. Kanara Kanyonu çevresindeki manzaralar, bölgeyi sonbaharda tercih edilen noktalardan biri haline getiriyor.

