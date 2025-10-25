Tekirdağ Saray'da Sonbahar Renkleri: Kanara Kanyonu'nda Görsel Şölen

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Kanara Kanyonu'nda gürgen ve meşe ağaçları sonbahar renklerine bürünerek doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 09:46
Tekirdağ Saray'da Sonbahar Renkleri: Kanara Kanyonu'nda Görsel Şölen

Tekirdağ Saray'da Sonbahar Renkleri: Kanara Kanyonu'nda Görsel Şölen

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar hakimiyetini gösteriyor. Özellikle Kanara Kanyonu mevkisinde bulunan yoğun gürgen ve meşe ağaçları, yeşilin farklı tonlarını sarı ve turuncuya dönüştürdü.

Doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar

Renk geçişleri, bölgeyi ziyaret edenler için etkileyici görüntüler oluşturuyor. Farklı renklerdeki yapraklar ve orman dokusu, sonbaharın sakin ve fotojenik atmosferini yansıtıyor.

Yolculuk görsel şölen eşliğinde sürüyor

Bölgeden geçen sürücüler, ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor. Kanara Kanyonu çevresindeki manzaralar, bölgeyi sonbaharda tercih edilen noktalardan biri haline getiriyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanlarda sonbaharın renkleri hakim oluyor. Kanara Kanyonu...

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanlarda sonbaharın renkleri hakim oluyor. Kanara Kanyonu mevkisinde yer alan yoğun gürgen ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanlarda sonbaharın renkleri hakim oluyor. Kanara Kanyonu...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
2
Adana'da düğün salonunda çalışanına dolandırıcılık suçlaması
3
İstanbul'da Sağanak: Bayrampaşa Ulaştırma Kavşağı Trafiğe Kapandı
4
Fatih'te Sağanak: Adnan Menderes Bulvarı'nda 3 Metrelik Çökme, Taksi Devrildi
5
Yenimahalle'de oto tamir dükkanında yangın söndürüldü
6
Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model
7
Tekirdağ Saray'da Sonbahar Renkleri: Kanara Kanyonu'nda Görsel Şölen

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?