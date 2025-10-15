Tekirdağ Saray'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 3 Yaralı

Tekirdağ Saray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; sürücü İlknur Ş. ve otomobildeki 2 çocuk yaralandı. Yaralılar Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 18:15
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Çarpışmanın ayrıntıları

Kaza, Çukuryurt Kavşağı'nda gerçekleşti. Dursun A. yönetimindeki 45 TS 655 plakalı hafif ticari araç ile İlknur Ş. idaresindeki 22 NK 052 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürücülerden İlknur Ş. ile otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı. Toplam yaralı sayısı 3 kişi olarak kaydedildi.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

