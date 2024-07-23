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Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:12
Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Uyarılar Gündemde

Tekirdağ ve Doğu Akdeniz bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağış beklentisi ile ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, özellikle bugün akşam saatlerinde Tekirdağ çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülmekte.

Doğu Akdeniz’de Yağışlar Kapıda

Doğu Akdeniz'de ise yarın, öğle saatlerinden itibaren, Mersin, Adana, Osmaniye çevrelerinin yanı sıra Hatay’ın kıyı bölgelerinde ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların getirebileceği riskler nedeniyle, ani sel baskınları, yıldırım düşmesi, heyelan, yerel dolu yağışı, güçlü rüzgarlar ve kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca, ulaşımda aksamalara neden olabileceği için gerekli tedbirlerin alınması öneriliyor.

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