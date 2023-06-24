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Tekirdağ'da PKK/KCK Soruşturması: HDP Parti Meclis Üyesi Tutuklandı

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Tekirdağ'da PKK/KCK Soruşturması: HDP Parti Meclis Üyesi Tutuklandı
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. HDP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi olduğu iddia edilen şüpheli Ö.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK/KCK Soruşturması

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kent merkezlerinde ve metropollerde şiddet eylemleri gerçekleştiren, kırsala eleman teminini sağlayan, örgütlenme olarak KCK/Türkiye örgütlenme sistematiği içerisinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı yer alan Ö.T. için arama kaydı başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli Ö.T., İstanbul'un Esenler ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüpheli Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Burada işlemleri yapılmış olan HDP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi olduğu iddia edilen şüpheli Ö.T., ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklama

HDP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi olduğu iddia edilen şüpheli Ö.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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