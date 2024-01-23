Tekirdağlı balıkçılar için bu yıl iyi başlangıç yapamadı: Balık peşine düştüler, adım adım gezdiler ama olmadı

Yeni yıla hamsi ve istavrit avlayarak girmek isteyen Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde hayal kırıklığına uğradı. Yeni yılda denizin derinliklerine inen tayfalar limana çok az hamsi ve istavritle geldi.

Tekirdağlı balıkçılar için bu yıl iyi başlangıç yapamadı: Balık peşine düştüler, adım adım gezdiler ama olmadı
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Karadeniz'de de avlanamayan balıkçılar, Tekirdağ'a geri gelerek işlerine burada devam etti. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA'ya, yeni yılda balıkçıların aradığı avcılığı bulamadıklarını belirtti.

Pehlivanoğlu, balığın umduklarından az çıktığını söyledi. "Yeni yılda hamsi ve istavritin bol olacağını umuduyla denize açıldı hep. Havaların tam soğumamasından dolayı istenilen balık olmadı. Balıkçılarda bir süre Karadeniz'de nasiplerini aradı. Şimdi biraz daha havaların soğumasıyla balık artarsa balıkçıların yüzü güler diye bekliyoruz." dedi. 

balıkçılar

Pehlivanoğlu, hamsi ve istavritin çoğalmasının hem balıkçıları hem de vatandaşları mutlu edeceğini ifade etti. Küçük çeşit balıkların ağlara daha çok takılacağını belirten Pehlivanoğlu, "Denizin soğuması hamsinin ve istavritin daha yağlı ve lezzetli olmasını sağlıyor. Soğukla birlikte hamsi ve istavrit daha toplu geziyor. Havaların soğumasıyla hamsi ve istavrit umudumuz artacak." şeklinde konuştu. Balıkçı Önder Dedeler ise her seferinde denize yeni umutlarla çıkıp, kıyıya bol balıkla gelmek istediklerini söyledi.

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