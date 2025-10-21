Tekirdağlı balıkçılar lüfer ve palamut için soğuk havayı bekliyor

Marmara'da sezona lüfer avıyla başlayan Tekirdağlı balıkçılar, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının artması nedeniyle bekledikleri bolluğu yakalayamadıklarını belirtiyor.

Kooperatiften değerlendirme

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının ve deniz suyunun mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Coşkunçay, "Deniz suyunun sıcak olmasının balık popülasyonunu olumsuz etkilediğini" vurgulayarak, "Bu sene Marmara'da palamut olmadı. Lüfer de az miktarda çıktı. Havaların soğumasıyla balığın göçünün hızlanacağını tahmin ediyoruz. Şu anda Marmara'da hamsi, istavrit ve kolyoz avcılığı yapılıyor. Havanın biraz fırtına yapmasıyla birlikte yeniden lüfer bekliyoruz." dedi.

Balıkçılar umudunu soğuklara bağlıyor

Balıkçı Anıl Pehlivanoğlu da havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin artmasını beklediklerini belirtti. Pehlivanoğlu, "Bu sıralar daha çok hamsi ve istavrit avlıyoruz. Soğukların etkisini göstermesiyle lüfer ve palamut avının bereketli geçmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara kıyılarında beklenen bolluğun sağlanması için mevsim normallerine dönülmesini ve deniz suyunun soğumasını umuyor.

Marmara'da sezona lüfer avıyla başlayan balıkçılar, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla bekledikleri bolluğu bulamadı.