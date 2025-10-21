Tekirdağlı balıkçılar lüfer ve palamut için soğuk havayı bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara'da yükselen hava ve deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle beklenen bolluğu bulamıyor; soğuklaryla lüfer ve palamut umudu sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:03
Tekirdağlı balıkçılar lüfer ve palamut için soğuk havayı bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar lüfer ve palamut için soğuk havayı bekliyor

Marmara'da sezona lüfer avıyla başlayan Tekirdağlı balıkçılar, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının artması nedeniyle bekledikleri bolluğu yakalayamadıklarını belirtiyor.

Kooperatiften değerlendirme

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının ve deniz suyunun mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Coşkunçay, "Deniz suyunun sıcak olmasının balık popülasyonunu olumsuz etkilediğini" vurgulayarak, "Bu sene Marmara'da palamut olmadı. Lüfer de az miktarda çıktı. Havaların soğumasıyla balığın göçünün hızlanacağını tahmin ediyoruz. Şu anda Marmara'da hamsi, istavrit ve kolyoz avcılığı yapılıyor. Havanın biraz fırtına yapmasıyla birlikte yeniden lüfer bekliyoruz." dedi.

Balıkçılar umudunu soğuklara bağlıyor

Balıkçı Anıl Pehlivanoğlu da havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin artmasını beklediklerini belirtti. Pehlivanoğlu, "Bu sıralar daha çok hamsi ve istavrit avlıyoruz. Soğukların etkisini göstermesiyle lüfer ve palamut avının bereketli geçmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara kıyılarında beklenen bolluğun sağlanması için mevsim normallerine dönülmesini ve deniz suyunun soğumasını umuyor.

Marmara'da sezona lüfer avıyla başlayan balıkçılar, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla...

Marmara'da sezona lüfer avıyla başlayan balıkçılar, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla bekledikleri bolluğu bulamadı.

Marmara'da sezona lüfer avıyla başlayan balıkçılar, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla...

İLGİLİ HABERLER

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Aralıklı Yağış: İstanbul, Ankara ve İzmir'e Kısa Süreli Sağanak
2
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
3
Van'da 'Umudun Renkleri' Sergisi — Hükümlü ve Tutuklulardan Eserler
4
Mardin'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Açıldı — İHH Öncülüğünde
5
Rize'de Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finali — Eminoğlu: 'Temsil Kabiliyeti Yüksek Bir Gençlik'
6
Çarşamba'da FETÖ Üyesi Yakalandı — 6 Yıl 10 Ay Hapis
7
Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor