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Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle 5 Gündür Avlanamıyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağlı balıkçıları 5 gündür denize açılmaktan alıkoyuyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:31
Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle 5 Gündür Avlanamıyor

Tekirdağlı Balıkçılar Poyraz Nedeniyle Avlanamıyor

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle tam 5 gündür denize açılamıyor. Hava şartlarının sertleşmesi, balıkçıları olumsuz etkiliyor ve Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarmalarına neden oldu.

Poyrazın Etkileri

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, poyrazın etkisinin oldukça sert olduğunu belirtti. Pehlivanoğlu, "Balıkçıların hava şartlarından dolayı mecburi paydos ettiğini" ifade ederek, poyrazın avlanmayı güçleştirdiğini söyledi.

Başkan Pehlivanoğlu, "Bütün balıkçılar havanın dinmesini bekliyor. Pazartesiye kadar poyrazın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar, ağ atmaya başlayacak." şeklinde konuştu.

Şilep ve Tankerlerde Bekliyor

Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor. Balıkçıların tekrar denizle buluşabilmesi için rüzgarın dinmesini sabırsızlıkla bekliyorlar.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.

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