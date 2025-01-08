Tekirdağlı Balıkçılara Hamsi ve Çinekop Bereketi

Karadeniz'de Hamsi ve Çinekop Bereketi

Marmara Denizi'ndeki balık azlığı, Tekirdağlı balıkçıları Karadeniz'e yöneltti. Karadeniz açıklarında yüzlerce kasa dolusu hamsi ve çinekop avlayan balıkçılar, bu sezon bereketli bir av dönemi geçiriyor.

Tekirdağlı Balıkçıların Mücadelesi

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden aldıkları bol miktardaki balıkla geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu sezonun Karadeniz'de çok bereketli geçtiğini belirtiyor.

Pehlivanoğlu, “Karadeniz bu sene çok bereketli. Palamut avcılığının ardından hamsi ve çinekop bolluğu yaşanıyor,” ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda Renkli Görüntüler

Balıkçı Hasan Erol, balıkçıların hamsi ve çinekop için ağ attığını vurguladı. Erol, avcılık faaliyetlerinin hummalı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, “Tezgahlar hamsi ve çinekopla şenlendi,” dedi.

Erol, bu ay hamsinin daha fazla tercih edildiğini belirterek, “Palamut avcılığının ardından çinekop avcılığı başladı. Bunun yanında istavrit ve Karadeniz mezgit de avlanmaya devam ediyor. Lezzet açısından hamsi çok güzel. Şu anda vatandaşlara hamsi yemelerini tavsiye ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Marmara Denizi'nde balık az olduğu için Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, hamsi ve çinekop bereketi yaşıyor.

Marmara Denizi'nde balık az olduğu için Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, hamsi ve çinekop bereketi yaşıyor.