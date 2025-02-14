Tekirdağlı Çiftin 64 Yıllık Evliliğinin Sırrı: Sevgi ve Saygı

64 Yıllık Evliliğin Sırrı: Sevgi, Saygı ve Sabır

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 64 yıldır birlikte hayat süren Mehmet ve Neriman Kanburoğlu çifti, evliliklerinin uzun süresinin temelinde karşılıklı sevgi, saygı ve sabır yattığını belirtti. Genç çiftlere, birbirlerine daha çok zaman ayırmaları için sosyal medyadan uzak durmalarını önerdiler.

Neriman Kanburoğlu (83), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 1961'de eşiyle hayatını birleştirdiğini ifade etti. Bu süreçte büyük bir aşk hikayesi yaşadıklarını kaydeden Kanburoğlu, "Evlendikten sonra tam 13 yıl boyunca her evlilik yıl dönümünde gelinlik ve damatlık giyerek kutlama yaptık," dedi.

Geçmişte çiftlerin birbirlerine daha fazla vakit ayırdığını vurgulayan Kanburoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim hiç kavgamız, gürültümüz yok. O beni dinler, ben onu dinlerim. Ben ona küssem de saygım var. Onu hala ilk günkü aşkla seviyorum. Ne yemek yaparsam 'Eline sağlık.' der. Bizde varsa var, yoksa yok. 'Ben bunu isterim, şunu isterim.' yok. Gençlere en büyük tavsiyem, o sosyal medyayı bıraksınlar. Ayrıca bütün gün televizyon programı izlemesinler, birbirlerine vakit ayırsınlar."

Mehmet Kanburoğlu (87) da yıllardır saygı, sevgi ve anlayış çerçevesinde evliliklerinin sürdüğünü belirtti. Eşinin fedakar ve merhametli biri olduğunu söyleyen Kanburoğlu, "Bir kere dahi birbirimizi kırmadık, kavga etmedik. Bu yaşa kadar bir kere huzursuzluğumuz olmadı. Ben kızınca o kızmıyor, sinirlenmiyor." diye konuştu.

Kanburoğlu, genç çiftlere sosyal medyada vakit geçireceklerine birbirleriyle ilgilenmelerini önerdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 64 yıldır birlikte ömür süren Mehmet ve Neriman Kanburoğlu çifti, karşılıklı sevgi, saygı ve sabır sayesinde evliliklerinin uzun sürdüğünü anlattı. Yaşlı çift, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 64 yıldır birlikte ömür süren Mehmet ve Neriman Kanburoğlu çifti, karşılıklı sevgi, saygı ve sabır sayesinde evliliklerinin uzun sürdüğünü anlattı. Yaşlı çift, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.