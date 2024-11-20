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Tekirdağlı Kadınlar, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek İçin Halı Saha Maçında Buluştu

Tekirdağlı kadınlar, ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye burs sağlamak amacıyla halı sahada buluşarak maç yaptı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 23:36
Tekirdağlı Kadınlar, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek İçin Halı Saha Maçında Buluştu

Tekirdağlı kadınlar, topluma katkı sağlamak amacıyla halı saha maçı düzenleyerek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek için bir araya geldi.

Etkinlik, Tekirdağ Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği üyeleri ve kadın muhtarların organizasyonuyla gerçekleştirildi. Kadınlar, bu yıl 10 öğrenciye burs sağlama hedefiyle bu etkinliği düzenleyerek eğitim alanında destek olmaya karar verdiler.

Halı sahada gerçekleşen maçta, etkinliğe katılan vatandaşlara bilet satışı yapıldı. Bilet gelirleri, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak için kullanılacak.

Maç, kadınların birbirleriyle olan mücadelesine sahne oldu ve 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Selin Başarslan Denizci, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir etkinlikle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Eğitim alanında katkı sağlamak amacıyla toplandıklarını belirten Denizci, kendilerine destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

Tekirdağ Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği Başkanı Bahar Yarapsanlı da, eğitime katkıda bulunmak için bir arada olduklarını dile getirerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağlı kadınlar geliriyle ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye burs vermek için halı saha maçı...

Tekirdağlı kadınlar geliriyle ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye burs vermek için halı saha maçı yaptı.

Tekirdağlı kadınlar geliriyle ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye burs vermek için halı saha maçı...

Tekirdağlı kadınlar geliriyle ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye burs vermek için halı saha maçı yaptı.

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