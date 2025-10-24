Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 100. Yıl Mahallesi'nde 15 yıldır oto kaporta boyacılığı yapan 34 yaşındaki Ümit Marangoz, klasik otomobil maketlerindeki başarısının ardından şimdi fiberglastan birebir boyutta helikopter maketi üretimine hazırlanıyor.

Atölyeden dekorasyona: Klasik otomobillerden maketlere

Marangoz, 6 yıl önce hurdaya ayrılan klasik otomobilleri toplayıp orijinal görünümüne kavuşturduktan sonra, bu araçların birebir ölçülerinde fiberglas maketler üretmeye başladı. Motorsuz olarak hazırlanan bu maketler; otel, galeri, film seti ve fotoğraf stüdyolarında dekoratif amaçla kullanılıyor ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da ilgi görüyor.

Yeni hedef: Fiberglas helikopter

Marangoz, atölyede şimdi de helikopter maketi üzerine mesai harcıyor. Projeyi Ocak ayında tamamlamayı ve satışa sunmayı hedeflediğini belirten Marangoz, "Helikopteri hurdaya ayrılmış halde antikacı bir abimizden aldık. Şu anda restorasyon yapıyoruz. Kalıp aldıktan sonra seri üretime geçeceğiz." dedi.

Yaptığı işin farklı alanlara uyarlanabileceğini vurgulayan Marangoz, maketlerin bungalov, kafe, görsellik amaçlı salon düzenlemeleri veya simülatör olarak kullanılabileceğini anlattı. Marangoz, sözlerine şunları ekledi: "Yapacağım maket helikopter, bungalov, kafe yapılabilir, görsellik salonda simülatör olabilir. Yani bunu her türlü amaç için kullanabiliriz. Müşterinin isteğine göre sistemi kuruyoruz. Ocak ayında bitirmiş olursak satışa sunacağız. Bu işe girdikten sonra ufkun açık olduğunu anladık. Bu sistem her boyuta dönüyor."

Marangoz, geleceğe yönelik planlarını da paylaştı: "Çok farklı projelerimiz var. Bir arabayla heves olarak başladık, şimdi helikopter. Belki bir uçak, belki tank, belki daha değişik bir araçla beraber tekrardan piyasaya çıkmak istiyoruz. Helikopteri getirip yurt içine ve yurt dışına kadar satmayı planlıyoruz."

Tekirdağ'da oto kaporta boyacısı Ümit Marangoz, fiberglasta yaptığı otomobil maketlerinden sonra şimdi de birebir boyutta aynı malzemeden helikopter maketi üretmeye hazırlanıyor.