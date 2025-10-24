Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor

Tekirdağ'da oto kaporta boyacısı Ümit Marangoz, klasik otomobil maketlerinin ardından fiberglastan birebir helikopter maketi üretiyor; hedef satış Ocak.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 12:59
Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor

Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 100. Yıl Mahallesi'nde 15 yıldır oto kaporta boyacılığı yapan 34 yaşındaki Ümit Marangoz, klasik otomobil maketlerindeki başarısının ardından şimdi fiberglastan birebir boyutta helikopter maketi üretimine hazırlanıyor.

Atölyeden dekorasyona: Klasik otomobillerden maketlere

Marangoz, 6 yıl önce hurdaya ayrılan klasik otomobilleri toplayıp orijinal görünümüne kavuşturduktan sonra, bu araçların birebir ölçülerinde fiberglas maketler üretmeye başladı. Motorsuz olarak hazırlanan bu maketler; otel, galeri, film seti ve fotoğraf stüdyolarında dekoratif amaçla kullanılıyor ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da ilgi görüyor.

Yeni hedef: Fiberglas helikopter

Marangoz, atölyede şimdi de helikopter maketi üzerine mesai harcıyor. Projeyi Ocak ayında tamamlamayı ve satışa sunmayı hedeflediğini belirten Marangoz, "Helikopteri hurdaya ayrılmış halde antikacı bir abimizden aldık. Şu anda restorasyon yapıyoruz. Kalıp aldıktan sonra seri üretime geçeceğiz." dedi.

Yaptığı işin farklı alanlara uyarlanabileceğini vurgulayan Marangoz, maketlerin bungalov, kafe, görsellik amaçlı salon düzenlemeleri veya simülatör olarak kullanılabileceğini anlattı. Marangoz, sözlerine şunları ekledi: "Yapacağım maket helikopter, bungalov, kafe yapılabilir, görsellik salonda simülatör olabilir. Yani bunu her türlü amaç için kullanabiliriz. Müşterinin isteğine göre sistemi kuruyoruz. Ocak ayında bitirmiş olursak satışa sunacağız. Bu işe girdikten sonra ufkun açık olduğunu anladık. Bu sistem her boyuta dönüyor."

Marangoz, geleceğe yönelik planlarını da paylaştı: "Çok farklı projelerimiz var. Bir arabayla heves olarak başladık, şimdi helikopter. Belki bir uçak, belki tank, belki daha değişik bir araçla beraber tekrardan piyasaya çıkmak istiyoruz. Helikopteri getirip yurt içine ve yurt dışına kadar satmayı planlıyoruz."

Tekirdağ'da oto kaporta boyacısı Ümit Marangoz, fiberglasta yaptığı otomobil maketlerinden sonra...

Tekirdağ'da oto kaporta boyacısı Ümit Marangoz, fiberglasta yaptığı otomobil maketlerinden sonra şimdi de birebir boyutta aynı malzemeden helikopter maketi üretmeye hazırlanıyor.

Tekirdağ'da oto kaporta boyacısı Ümit Marangoz, fiberglasta yaptığı otomobil maketlerinden sonra...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor
2
Hatay'da 2 Eve Giren Yılanlar İtfaiye Tarafından Yakalandı
3
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
5
Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı
6
Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı
7
Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor