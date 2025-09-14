Tekirdağlı Lise Çetin 03 Roketiyle TEKNOFEST'te Birinci Oldu

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da lise öğrencileri, geliştirdikleri Çetin 03 adlı roketle TEKNOFEST Roket Yarışması'nda birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çerkezköy ilçesindeki Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi bünyesindeki 8 öğrenciden kurulu Bozok Roket Takımı, TEKNOFEST Lise kategorisinde mücadele edebilmek için bir roket geliştirdi.

Yarışmada, yer istasyonuyla kesintisiz iletişim kurabilen Çetin 03 roketi; irtifa, enlem, boylam, ivme ve sistem durumu verilerini düzenli olarak iletebildi ve görevlerini başarıyla tamamlayarak birinci oldu.

Final, yükseklik ve süreç

Proje koordinatörü Selçuk Özel, TEKNOFEST Roket Yarışması'nın finalinin 5 Eylül'de Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştiğini söyledi. Lise kategorisinde yarışan 25 takım arasından öğrencilerinin büyük bir başarıya imza attığını aktardı.

Özel, tasarlanan roketin yarışmada 9 bin 445 fit yüksekliğe çıktığını belirtti. Roketin yere başarıyla inmesinin ardından heyecan dolu anlar yaşadıklarını anlatan Özel, "Biz kendimizi de o yüksekliğe çıkmış gibi hissettik. Çok farklı ve güzel bir duygu. Her gencin ve öğretmenin tatması gereken bir duygu." diye konuştu.

Okula maddi ve manevi destek sunan hayırseverler Seval ve Ahmet Çetin çiftine ithafen rokete Çetin 03 adını verdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'in genç mühendisler için önemi

Özel, TEKNOFEST'in gelecek nesiller için büyük önem arz ettiğini, ülkemize katma değer katacak mühendislere çok ciddi ihtiyaç olduğunu ve roket yarışmasının bu mühendisleri en iyi şekilde yetiştiren yarışmalardan biri olduğunu vurguladı. Gelecekte mühendis olmak isteyen her öğrencinin bu yarışmalarda mücadele etmesini tavsiye ettiğini belirtti.

Öğrencilerden izlenimler

11. sınıf öğrencisi Şahin Soylu, yarışmaya 3 yıl boyunca hazırlandıklarını, deneyimlerine özgün tasarımlar ekleyerek roketi tasarladıklarını anlattı. "Hazırlanırken, yazın sürekli okula gidip, geldik. Roket yarışmasında özgünlüğü tavana çıkarabilmek için birçok farklı şey geliştirdik. Hummalı ve yorucu bir süreçti. Yarışma günü ciddi bir heyecan vardı. Bir hakkımız var ve bu hakkı değerlendirebilmek bizim elimizdeydi. Bu heyecan ve stres yarattı." ifadelerini kullandı.

Soylu, yarışmayı kazanmalarının ardından büyük bir sevinç yaşadıklarını belirtti ve TEKNOFEST'in insanları girişime yönlendirmesi, takım olmayı ve ekip halinde çalışmayı öğretmesi, liderlik ve diksiyon gibi kazanımlar sağladığını, rekabetçi ortamda kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını söyledi.

10. sınıf öğrencisi Furkan Ziya Soylu ise hak edilmiş bir birincilik elde ettiklerini ve fazlasıyla mutlu olduklarını söyledi.

