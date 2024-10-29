Tekirdağlı Yansı Güven, Su Sporlarında Milli Takım Hedefini Gerçekleştirdi

Yansı Güven'in Milli Takım Serüveni

Serbest Dalış Milli Takımı sporcusu Yansı Güven, su sporları alanındaki hayallerini gerçekleştirdi. 21 yaşındaki Yansı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde 4. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Lisede kilo vermek amacıyla yüzmeye başlamış olan Yansı, şimdilerde milli takım formasını giymenin gururunu yaşıyor.

Yüzme ile Başlayan Yolculuk

Lisedeyken profesyonel anlamda yüzme hayali kuran Yansı, yalnızca 14 yaşında bir spor kulübüne katıldı. Yüzmeyi öğrendikten sonra serbest dalışa olan ilgisi arttı ve bu branşta kendini geliştirmeye başladı.

Başarılarla Dolu Dalışlar

7 yıl süren antrenmanlar sonrasında Yansı, bu yıl Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış CMAS World Cup yarışmasında sabit ağırlık (CWT) dalışında 54 metre derinliğe ulaştı ve bu başarısı sonrasında milli takıma seçildi.

Hayaller ve Gerçekler

Yansı Güven, AA muhabirine verdiği röportajda, milli takım formasını giymeyi başararak hayalinin gerçek olduğunu dile getirdi. "Her sporcunun milli takım hayali vardır. Kilo vermek amacıyla başlamıştım ama su sporlarına olan sevgim her geçen gün arttı. Hedeflerim için çalışmalarıma devam edeceğim." dedi.

Milli Takıma Genç Bir Temsilci

Milli takım antrenörü Sertan Aydın, Yansı'nın düzenli antrenman yapan istikrarlı bir sporcu olduğunu belirtti. Yansı, milli takımın en genç sporcusu olma özelliği taşıyarak uluslararası yarışmalarda başarı göstermesi bekleniyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Yansı Güven, kilo vermek için başladığı su sporlarında milli formayı giymenin gururunu yaşıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Yansı Güven, kilo vermek için başladığı su sporlarında milli formayı giymenin gururunu yaşıyor.