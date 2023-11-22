Teklif kabul edildi: İstanbul'a suya zam! İşte zamlı tarifeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, suya yüzde 15 oranında zam yapıldı. Yapılan zammın ardında çeşitli faktörlerin etkili olduğu belirtilirken, bu kararın su tarife politikalarındaki değişiklikler ve mali durumun etkisiyle alındığı ifade edildi. Zammın İstanbul'da su kullanımıyla ilgili maliyetleri dengeleme amacını taşıdığı ve belediyenin altyapı ve hizmetlerini sürdürme adına önemli olduğu vurgulandı.

Teklif kabul edildi: İstanbul'a suya zam! İşte zamlı tarifeler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumunda alınan kararla, İstanbul'da suya yüzde 15 oranında zam yapıldı. Toplantı sonrasında vatandaşlar arasında merak konusu olan zammın detayları da açıklandı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İSKİ Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda su tarifelerine yapılan yüzde 15'lik zam, bugünden itibaren geçerli olacak. Oy birliğiyle kabul edilen teklife göre, konutlarda geçerli olacak yeni su tarifesi de belirlendi.

YENİ TARİFELER İŞTE BÖYLE:

• Konutlarda 0-15 metreküp arasındaki 1. Kademede, 20,63 TL olan fiyat 23,72 TL'ye yükseldi.

2. kademede, 15-30 metreküpe kadar olan fiyat 29,69 TL'den 34,14 TL'ye çıktı.

3. kademede, 30 metreküp ve üzeri fiyatlar ise 40,43 TL'den 46,49 TL'ye çıkarıldı.

İş yerlerinde ise 0-40 metreküp arasındaki 1. kademede, 54,04 TL olan fiyat 62,14 TL'ye çıktı. 41 metreküp ve üstü 2. kademede ise 62,50 TL olan fiyat 71,87 TL'ye yükseldi. İstanbul'da uygulanan su zammıyla ilgili detaylı bilgiler, İSKİ Genel Kurulu tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyuyla paylaşıldı.

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