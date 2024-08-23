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TeknoFest 2023: Bakan Kacır'ın Teknoloji Vurgusu

Bakan Kacır, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları'nda Türkiye'nin teknoloji alanındaki hızına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:08
TeknoFest 2023: Bakan Kacır'ın Teknoloji Vurgusu

TeknoFest 2023: Robotaksi Yarışları'na Katılım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları'na katıldı. Bu yarış, Bilişim Vadisi'nde düzenlenmekte olup, son gününde yoğun ilgiyle devam ediyor.

Bilişim Vadisi'nde Öğrencilerle Buluşma

Bakan Kacır, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve diğer yetkililer tarafından karşılanarak takımların stantlarını ziyaret etti. Öğrencilerle samimi bir şekilde sohbet eden Kacır, fotoğraf çekilerek, onlara destek verdi.

Dünyanın İlk Sürücüsüz Aracını İnceledi

Bakan Kacır, ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen Karsan Otonom e-ATAK adlı otonom aracı tanıttı. Kacır, otobüse binerek yarışı izledi ve bu yenilikçi araç hakkında bilgi aldı.

Teknoloji Gelişimi Hakkındaki Açıklamaları

Bakan, Türkiye'nin teknoloji geliştirme yarışında dünya ile eşdeğer seviyeye ulaştığını belirterek, "Artık teknolojiyi başkalarının ardından geliştiren bir ülke değiliz. Geleceğin teknolojilerini rekabetçi bir şekilde geliştiriyoruz" dedi. Ayrıca "Karsan Otonom e-ATAK, kendi mühendislik çalışmamızla geliştirilip, dünya pazarına sunuluyor" ifadelerini kullandı.

Gençlere Verdiği Destek Mesajı

Bakan Kacır, 367 takım arasından finale kalan 38 takım ve 598 yarışmacının alanda bulunduğunu belirtti ve Türkiye'nin insan kaynağının değerine vurgu yaptı. 790 binden fazla takımın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, geleceğin bilim insanlarının ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

TEKNOFEST'in İlerleyen Tarihleri

Bu yıl TEKNOFEST yarışmaları 126 farklı kurum ve kuruluşun desteğiyle gerçekleştiriliyor. Nihai finallerin 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da yapılacağını belirten Kacır, ilerleyen haftalarda diğer şehirlerde de yarışmaların devam edeceğini duyurdu.

Bakan Kacır, katılan ekiplerle birlikte bir anı pozu vererek etkinliğe renk kattı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Bilişim Vadisi'nde son gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarış alanında ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK'ı inceledi. Daha sonra otobüse binerek yarış parkurunda yolculuk yapan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, alandaki gezisini tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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