TEKNOFEST 2023: Gençler İleri Teknolojilere Yöneliyor

TEKNOFEST 2023'te Gençler İleri Teknolojiler Üzerine Çalışıyor

T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST’te gençlerin ileri teknolojilere odaklanarak yeni girişimler geliştirdiğini belirtti.

Rekora Koşan Başvurular

Geleceğin girişimlerinin temellerinin atıldığı TEKNOFEST, Anadolu Ajansı'nın medya paydaşları arasında yer aldığı bir etkinlikte 25 farklı alanda teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir. Bu yıl başvurular rekor kırarak, festivalin ilgi çekici bir hâl almasına katkı sağladı.

Farklı Bir Festival Atmosferi

Aksakal, festivalin coşku dolu atmosferinde teknoloji yarışmalarının öne çıktığını vurguladı. "Festivaldeki hava gösterileri ve etkinliklerle, yarışmaların ön planda olması gençlerin bu alandaki deneyimlerini artırıyor." diye ifade etti.

İnnovasyon ve Rekabet

Aksakal, "Geçmişte daha temel teknolojiler üzerinde yoğunlaşan girişimlerin yerini, bugün daha ileri teknolojilere odaklanan projeler alıyor. Gençler, nükleer, hiperloop ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda ulaşılabilir projeler geliştiriyorlar." şeklinde konuştu.

İklim Değişikliği Üzerine Yenilikçi Fikirler

TEKNOFEST 2023, girişimci yetiştirme programı ve çevrimiçi platform üzerinden düzenlenen fikir maratonlarıyla gençlerin iklim değişikliği konusuna yenilikçi çözümler bulmasına olanak tanıyor. Aksakal, bu fikirlerin girişimlerinin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, T3 Vakfı’nın ve Girişim Merkezinin bu süreçte destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ikinci gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam etti. T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ikinci gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam etti. T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, AA muhabirine açıklamada bulundu.