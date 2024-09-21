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TEKNOFEST 2023'te İnsansız Deniz Aracı Yarışması Finali Mersin'de Sürüyor

Mersin'de devam eden İnsansız Deniz Aracı Yarışması, TEKNOFEST 2023 kapsamındaki heyecan dolu final etkinliklerinden biri.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:12
TEKNOFEST 2023'te İnsansız Deniz Aracı Yarışması Finali Mersin'de Sürüyor

TEKNOFEST 2023'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması

Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde ilk kez gerçekleştirilen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın heyecan dolu finali Mersin'de sürüyor.

Yarışmanın Final Günleri

Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın final değerlendirme kısmı, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda üçüncü gününde devam ediyor. Yarışmacılar, otonom deniz araçlarıyla bugün "engellerden sakınma" ve "limana yanaşma" gibi görevlerde performans sergiliyor.

Yarışma Sorumlusunun Açıklamaları

Yarışma sorumlusü Muhammed Fatih Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarışmanın ilk gününde teknik kontrollerin yapıldığını, ikinci günde ise takımların manuel sınavlarının gerçekleştirildiğini" ifade etti. Şahin, "Bugün ise yarışmanın esas başladığı gün. Takımlar, puan almak için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecekler. Tamamlanan yarışlar sonrası puan sıralaması oluşturulacak ve kazananlar yarın belli olacak," dedi.

Finalin Sonuna Geliniyor

İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali, yarın sona erecek ve kazanan takımların isimleri açıklanacak.

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