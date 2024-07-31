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TEKNOFEST 2024 Kapsamında İlk T3AI Hackathon Yarışması Başlıyor

TEKNOFEST 2024'te, genç mühendislerin motivasyonunu artırmayı hedefleyen T3AI Hackathon Yarışması gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:05
TEKNOFEST 2024 Kapsamında İlk T3AI Hackathon Yarışması Başlıyor

TEKNOFEST 2024'te T3AI Hackathon Yarışması Düzenleniyor

Genç mühendis adaylarının hayal güçlerini genişletmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek T3AI Hackathon Yarışması, TEKNOFEST 2024'te teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

TEKNOFEST'ten gelen bilgilere göre, T3 Vakfı tarafından yürütülecek yarışma, çeşitli paydaşların desteğiyle düzenleniyor. Yarışma, kamu, özel sektör ve üniversitelerde eğitim gören bireylerin katılımına açık olacak.

Büyük Dil Modeli Teknolojisinin Geliştirilmesi

T3AI Hackathon Yarışması'nın amacı, Türkiye'nin Büyük Dil Modeli (BMD) teknolojisini ileri taşımak ve bu teknolojinin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak olarak belirlendi. Yarışmayla birlikte dil engellerini ortadan kaldırarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen uygulamaların geliştirilmesi teşvik edilecek.

Yarışma, Türkçe'nin zengin dil özelliklerini yansıtmak ve yerel dil unsurlarını daha iyi anlayabilen BDM'ler oluşturmayı da hedefliyor. Bu sayede Türkçe konuşan kullanıcılar için daha doğal ve etkileşimli dijital deneyimler sunulması amaçlanıyor.

Ödüller ve Katılım Şartları

T3AI Hackathon Yarışması iki ana kategori üzerinden gerçekleştirilecek. Büyük Dil Modeli ile Uygulama Geliştirme Kategorisi'nde birinciye 80 bin, ikinciye 70 bin, üçüncüye 60 bin lira ödül verilecek. Büyük Dil Modeli İnce Ayarlama Kategorisi'nde ise birinciye 100 bin, ikinciye 80 bin, üçüncüye 60 bin lira ödül sunulacak.

Yarışmacılar, T3AI BDM API'sine ve T3AI BDM ağırlık dosyalarına erişim imkanına sahip olacaklar. Sunulan projeler; yaratıcılık, teknik uygulama ve sunum kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında eğitim gören lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar katılabilecek. Katılmak isteyenlerin başvurularını 15 Ağustos'a kadar yapmaları gerekiyor. Detaylı bilgi için TEKNOFEST'in resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

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