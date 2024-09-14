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TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda Selçuk Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024'te bağımsız bir Türkiye için teknoloji ve genç yeteneklerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:21
TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda Selçuk Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar

TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nın Coşkusu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nın ardından önemli mesajlar verdi. Yarışmanın, Türkiye'nin geleceği için heyecan verici bir platform olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Ülkemizin bağımsız ve müreffeh yarınları için TEKNOFEST, bir teknoloji festivali olarak geometrik artışla bugünlere geldi." sözleriyle, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarılarını öne çıkardı.

Yarışmanın Önemi ve Gençlerin Rolü

Roket yarışmasının en heyecan verici anlarının, gençlerin roketlerini fırlattığı anlar olduğunu ifade eden Bayraktar, "ABD'deki yarışmalarda bir takımımız dünya şampiyonu oldu. Bu, Türk mühendislerinin yarının uzay teknolojilerinde dünyaya damgasını vuracak eserler yapacağını müjdeler niteliktedir." diyerek genç yeteneklerin önemini vurguladı.

Yeterli İmkanlar ve Eğitim

Bayraktar, nitelikli insan kaynağının bu büyük projelerin en kıymetli unsuru olduğunu belirtti ve "Türkiye'yi tam bağımsız ve güçlü kılacak niyetin olması gerekir. Nice nesillerimiz yurt dışında kalmak zorunda kaldı. Bunların hepsi, Türkiye'nin dünyada kendine yer edinecek, geleceğin teknolojisi projelerinin yürütülmesi için yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

Küresel Konumlama Sistemi Projesi

Öte yandan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında, küresel konumlama sistemi inşa etme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Bayraktar, "Bu sistemler için gerekli olan finansal kaynak, insansız hava araçlarımızdan elde ettiğimiz gelirle sağlanmaktadır." ifadeleriyle proje hakkında bilgi verdi. Bayraktar, zihinlerdeki engellerin kalktığını ve artık "biz yapamayız" yerine "biz nasıl yaparız, dünyada nasıl lider oluruz?" tartışmalarının yapıldığını belirtti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk...

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ve 7 kategoride 80 finalist takımın yarıştığı TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nı izledi. Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk...

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ve 7 kategoride 80 finalist takımın yarıştığı TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nı izledi. Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk...

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ve 7 kategoride 80 finalist takımın yarıştığı TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nı izledi. Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk...

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ve 7 kategoride 80 finalist takımın yarıştığı TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nı izledi. Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk...

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ve 7 kategoride 80 finalist takımın yarıştığı TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nı izledi. Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk...

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ve 7 kategoride 80 finalist takımın yarıştığı TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nı izledi. Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk...

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ve 7 kategoride 80 finalist takımın yarıştığı TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nı izledi. Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

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