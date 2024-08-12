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Teknofest 2024: Türkiye'nin Geleceği İçin Yarışlar Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Teknofest 2024'te gençlerin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak yarışmaların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:03
Teknofest 2024: Türkiye'nin Geleceği İçin Yarışlar Başlıyor

Teknofest 2024'in Heyecanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye'nin 11 şehrinde önümüzdeki 2 ay boyunca gerçekleştirilecek yarışmaların, ülke gençliği için büyük kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin Geleceğine Yatırım

Kacır, yaptığı açıklamada, "Bu organizasyonlar, gençlerimizin gelişimine ve teknolojik yetkinliklerinin artırılmasına olanak tanıyacak" dedi. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret eden Bakan, yarışmalara katılan ekiplerden bilgi aldı ve yarışmaya katılan araçların startını verdi.

REKOR KATILIM

Bakan Kacır, Teknofest'te bu yıl toplamda 790 bin takımın başvurduğunu ve bu takımların 1 milyon 650 bin gencin temsil ettiğini vurguladı. "Yarışmalara 30 milyon liradan fazla ödül ve 50 milyon liradan fazla teknik destek sunuyoruz." diyerek, geleneksel olarak büyük bir katılım sağlandığını ifade etti.

Mobilite Teknolojilerinde Yenilikçi Yaklaşımlar

Bakan, Elektromobil ve Hidromobil yarışmalarının, mobilite teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağladığını belirterek, "Bu yarışmalara katılan gençler, kendi teknolojik girişimlerini kurarak Türkiye'nin milli teknoloji yolculuğuna katkı veriyorlar" şeklinde konuştu.

Yapay Zeka Destekli Yarışmalara Dikkat

Kacır, yarışmaların başlangıcını Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ile yaptıklarını hatırlatırken, yapay zeka temelli bu yarışmanın, gelecekteki projeleri destekleyeceğini de ekledi.

Otomotiv Sektörüne Dikkat

Bir gazetecinin "Otomotiv firmalarının Türkiye'ye ilgisi arttı. Yarışmalar gençlerin istihdamına katkı sağlayacak mı?" sorusuna Kacır, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki iddialı konumunu vurguladı. "Yeni nesil araç teknolojilerinde lider olmayı hedefliyoruz. Bu alanın gelişmesi için yeni yatırımları ülkemize çekmek istiyoruz" dedi.

Sonuç Olarak

Bakan Kacır, TEKNOFEST'in gençleri teknolojiye yönlendirdiğini ve Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin artırılmasına katkı sunduğunu ifade ederek, bu yarışmaların Türkiye'nin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca Kacır'a ziyaretinde TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

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