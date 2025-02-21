TEKNOFEST 2025: Başvurular 1 Mart'a Kadar Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025, 53 ana kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarına başvurular 1 Mart’a kadar alınacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:26
TEKNOFEST 2025: Başvurular 1 Mart'a Kadar Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025: Teknoloji Tutkunlarına Davet

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) önderliğinde düzenlenecek TEKNOFEST 2025, teknoloji meraklılarını heyecan dolu bir yarışma maratonuna çağırıyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek bu büyük etkinlik, milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getirmeyi hedefliyor.

Yarışma Kategorileri ve Ödüller

Bu yıl 53 ana kategori ve 125 alt kategoride düzenlenecek olan TEKNOFEST, katılımcılara toplamda 45 milyon lira ödül ve 75 milyon lirayı aşan malzeme desteği sunacak. 1 Mart tarihine kadar devam edecek başvurularla, genç yetenekler geleceğin teknolojilerine yön verme fırsatını yakalayacaklar.

Yenilikçi Kategorilerle İnovasyon Fırsatları

Roket, model uydu, insansız hava araçları gibi alanların yanı sıra yeni açılan Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması gibi kategoriler, inovasyona ilgi duyanlar için yeni ufuklar açacak. Ayrıca, Onkolojide 3T, 5G Konumlandırma ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması gibi alanlar da dikkat çekiyor.

Başvuru ve Etkinlik Bilgileri

Etkinlik, İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek ve katılımcılara eşsiz bir teknolojik deneyim sunacak. TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için www.teknofest.org adresinden başvuru yapmanız yeterli.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜSİAD Açıklamasına Tepki: Vesayet Çağrıştıran Çıkışlar Tehlikeli
3
Bakan Kurum, Gaziantep'te 1360 Konut ve 67 Dükkanın Temelini Attı!
4
Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Türk Kızılay, Ramazan'da 7,1 Milyon İhtiyaç Sahibine Ulaşacak
6
Fransa Eğitim Bakanı: Devlet, Katolik Okulundaki Cinsel İstismar İddiaları İçin Gerekli Adımları Atmadı
7
Iğdır'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!