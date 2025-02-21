TEKNOFEST 2025: Başvurular 1 Mart'a Kadar Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025: Teknoloji Tutkunlarına Davet

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) önderliğinde düzenlenecek TEKNOFEST 2025, teknoloji meraklılarını heyecan dolu bir yarışma maratonuna çağırıyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek bu büyük etkinlik, milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getirmeyi hedefliyor.

Yarışma Kategorileri ve Ödüller

Bu yıl 53 ana kategori ve 125 alt kategoride düzenlenecek olan TEKNOFEST, katılımcılara toplamda 45 milyon lira ödül ve 75 milyon lirayı aşan malzeme desteği sunacak. 1 Mart tarihine kadar devam edecek başvurularla, genç yetenekler geleceğin teknolojilerine yön verme fırsatını yakalayacaklar.

Yenilikçi Kategorilerle İnovasyon Fırsatları

Roket, model uydu, insansız hava araçları gibi alanların yanı sıra yeni açılan Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması gibi kategoriler, inovasyona ilgi duyanlar için yeni ufuklar açacak. Ayrıca, Onkolojide 3T, 5G Konumlandırma ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması gibi alanlar da dikkat çekiyor.

Başvuru ve Etkinlik Bilgileri

Etkinlik, İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek ve katılımcılara eşsiz bir teknolojik deneyim sunacak. TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için www.teknofest.org adresinden başvuru yapmanız yeterli.