TEKNOFEST 2025: Turizm Teknolojileri Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) teknoloji ve inovasyona gönül veren gençler için düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025- Turizm Teknolojileri Yarışması'na başvurularda son gün yaklaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bu etkinlik, 15 Ocak tarihinde sona erecek.

Yarışmaya Kimler Başvurabilir?

Türkiye ve KKTC başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar, yenilikçi fikirlerini paylaşmaya davet ediliyor. Yarışma, katılımcılara Türkiye ve KKTC'nin zengin kültürel mirasını daha erişilebilir hale getirecek projeler tasarlama imkanı sunarken, turizm sektöründe dijital dönüşüm'ü hızlandırmayı da amaçlıyor.

Ödüller ve Kategoriler

Yarışma, iki ana kategoriyle düzenlenecek. Lise seviyesindeki katılımcılar için birincilik ödülü 70 bin lira, ikincilik ödülü 60 bin lira, üçüncülük ödülü 50 bin lira değerinde. Üniversite ve üzeri seviyesinde ise birinciler 80 bin lira, ikinciler 70 bin lira, üçüncüler 60 bin lira ödül kazanacak.

Başvuru Süresi

Kültür ve turizm sektöründeki dijital dönüşüm'e katkıda bulunmak ve geleceğin turizm projelerine imza atmak isteyen gençlerin bu fırsatı kaçırmamaları için son başvuru tarihini hatırlatmakta fayda var; başvurular 15 Ocak'ta sona erecek!