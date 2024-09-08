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TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın Finali Antalya'da Gerçekleşti

TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, Antalya'da yoğun katılımla sona erdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:33
TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın Finali Antalya'da Gerçekleşti

TEKNOFEST Akdeniz Finali Antalya'da Tamamlandı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gerçekleştirilen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, Antalya'da büyük bir ödül töreni ile noktalandı.

Yarışmalara Yoğun İlgi

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde, 25 farklı alanda düzenlenen yarışmalara toplam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmalar, 49 ana kategori ve 127 alt kategori ile geniş bir yelpazeye yayıldı.

Finalde Büyük Rekabet

Yapay zeka, iletişim, biyoteknoloji ve tarım teknolojileri gibi birçok alanda 1270 takım, 6 bin 514 finalist ile ödül almak için mücadele etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışma sonucunda dereceye giren gençlere ödüllerini Antalya Valisi Hulusi Şahin, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Türkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç takdim etti.

Selçuk Bayraktar'dan Gençlere Mesaj

Ödül töreninde bir konuşma yapan Selçuk Bayraktar, 1,5 milyondan fazla gencin teknolojinin farklı alanlarında bağımsız ve refah bir Türkiye adına yarışmaya katıldığını söyledi. Bayraktar, gençlerin karanlık dönemlerde umutlarını yeniden yeşertiş olmalarının kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Bayraktar, gençlerin çalışkanlıklarını övdü ve şöyle devam etti: "Dünyada herhangi bir problemi ruhlarıyla, azimleriyle, inançlarıyla çözebilecek insanlarla burada tanıştım. Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Medeniyetimizin aydınlık yüzü olan, aşk ve inançla dolu nesillersiniz."

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin (sağda), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (solda), TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (ortada) tarafından verildi.

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