TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması'na Son Başvuru 20 Şubat

TEKNOFEST kapsamında T3 Vakfı tarafından gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması'na başvurular sürüyor. Ortaokul seviyesinden mezun seviyesine kadar tüm öğrenciler ve profesyoneller, 20 Şubat'a kadar bu heyecan verici yarışmaya katılma şansı yakalayacak.

Yenilikçi Çözümler İçin Fırsat

Yarışma, eğitimde teknoloji entegrasyonunu destekleyerek yenilikçi, kalıcı ve çok yönlü çözümler oluşturmak isteyen birey ve ekipler için bir platform sunuyor. Katılımcılar, disiplinler arası yaklaşımlarla eğitim süreçlerini daha verimli hale getiren projeleri ile toplumsal gelişime katkı sağlama fırsatı bulacak.

Geniş Proje Yelpazesi

Veri analizinden dijital eğitim materyallerine kadar geniş bir yelpazede, öğrenme süreçlerini daha verimli ve etkili hale getiren projeler, jüri tarafından değerlendirilecek.

Kariyer Fırsatları ve Destekler

Yarışma, katılımcılara profesyonel bağlantılar kurma ve kariyer fırsatları yakalama imkanı sunmanın yanı sıra malzeme desteği, teknik geziler, network oluşturma, ulaşım ve konaklama desteği, eğitim programları, kamplar ve staj gibi fırsatlar da sağlamaktadır.

Ödüller ve Kategoriler

Yarışmanın kazananlarına para ödülleri verilecek. Ortaokul kategorisinde toplam 150 bin TL, lise kategorisinde toplam 180 bin TL ve üniversite ve üzeri kategorisinde toplam 210 bin TL ödül dağıtılacak.