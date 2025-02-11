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TEKNOFEST Finansal Teknolojiler Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor

TEKNOFEST çatısı altında düzenlenen Finansal Teknolojiler Yarışması'na başvurular 20 Şubat'a kadar kabul edilecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:34
TEKNOFEST Finansal Teknolojiler Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor

TEKNOFEST Finansal Teknolojiler Yarışması'na Başvurular Sürüyor

TEKNOFEST kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen Finansal Teknolojiler Yarışması'na başvurular devam etmekte.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, bu yarışma, finans alanında inovasyon ve teknoloji gelişimine yönelik fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmeyi hedefliyor. Fintek ekosistemi için önemli bir potansiyel barındıran yarışmada, Türkiye'deki finans modellerinin ve araçlarının daha çeşitli, yaygın ve kapsayıcı hale gelmesi için yenilikçi projeler bir araya geliyor.

Yarışmada, katılımcılara dört farklı tema sunulmakta. Her alandan lisans, yüksek lisans, doktora veya son 3 yıl içinde mezun olmuş bireyler yarışmaya katılabilir. Takım katılımı ise en az 2, en fazla 5 kişi ile mümkün.

Yarışmanın birincilik ödülü 120 bin lira, ikincilik ödülü 100 bin lira ve üçüncülük ödülü 90 bin lira olarak belirlenmiştir. Başvuruların sona ereceği tarih ise 20 Şubat.

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