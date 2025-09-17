TEKNOFEST İstanbul Başladı: Yarışmalar, Gösteriler ve 85 Milyon TL Destek

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:10
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, beş gün boyunca yarışmalardan etkileyici hava gösterilerine kadar geniş bir program sunacak.

Yarışmalarda büyük destek ve ödüller

Festival, kritik alanlardaki teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkıyor. 58 ana, 137 alt kategoride düzenlenen yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına başvurular yoğun oldu: hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

Etkinlikler: Hava gösterilerinden konserlere

Bugüne kadar yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST, İstanbul'da miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaşa hitap edecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival programında hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları ve TEKNOFEST Zaman Tüneli gibi birçok etkinlik bulunuyor.

Ayrıca festival alanında milli deniz, kara ve hava araçları sergisi ile öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi fırsatı da sunulacak. Şarkıcı Kıraç, 19 Eylül'de saat 19.00'da festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Göklerde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve daha fazlası

TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin gösterilerine de ev sahipliği yapacak. Programda SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile birlikte F-16 savaş uçaklarının uçuş gösterileri yer alacak. Festivalde ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI gibi milli platformlar sergilenecek.

Katılım ve ulaşım bilgileri

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişimi için toplu taşıma araçlarının kullanılması tavsiye ediliyor.

