TEKNOFEST İstanbul'da Nefes Kesen Uçuş Gösterileri

TEKNOFEST İstanbul'da uçuş gösterileri sürüyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerine görsel şovlar sunmaya devam ediyor.

Festival organizasyonu ve kapsam

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu organizasyonla gerçekleştiriliyor. Festivalde teknolojik yarışmaların yanında geniş bir etkinlik programı yer alıyor.

İlk günün öne çıkan uçuş gösterileri

TEKNOFEST katılımcılarının ilgiyle takip ettiği uçuş gösterileri ilk gün boyunca yoğun ilgi gördü. Öğleden önce gerçekleştirilen gösterilerde paramotor, Hürkuş ve SOLOTÜRK sahne aldı. Öğleden sonra programında ise T-70, Türk Yıldızları, S-70, T-129 ATAK, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve S70 Çelik Kanatlar gösterileri izlendi.

Katılımcılar, farklı platformlardan gerçekleştirilen uçuş performanslarını yakından izleme fırsatı buldu.

Program ve ziyaretçi bilgisi

TEKNOFEST İstanbul, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival süresince her gün uçuş gösterileri düzenlenecek ve ziyaretçilere yoğun bir etkinlik takvimi sunulacak.