TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 32 bin kişi ziyaret etti — Selçuk Bayraktar açıkladı

TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 32 bin kişi ziyaret etti

Selçuk Bayraktar ziyaretçi sayılarını sosyal medyadan paylaştı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un ziyaretçi sayısını açıkladı. Bayraktar, NSosyal hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğe ilişkin verileri paylaştı.

Paylaşımında Bayraktar, "İstanbul'da 1 milyon 32 bin kişi ile muhteşem bir final yaptık. Bu yıl TEKNOFEST 2025 ruhunu toplamda 1 milyon 503 bin kişi ile birlikte yaşadık. KKTC, Mavi Vatan ve İstanbul'da bizimle birlikte yol yürüyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeniden görüşmek üzere..." ifadelerine yer verdi.

Festivalin üç ayrı lokasyonda gerçekleştirilen programları ve geniş katılımı, TEKNOFEST'in Türkiye'de teknoloji ve yenilik bilincini yayma hedefindeki etkisini bir kez daha gösterdi.