TEKNOFEST İstanbul Yarın Başlıyor: 13. Kez Atatürk Havalimanı'nda

TEKNOFEST İstanbul yarın kapılarını açıyor

Türkiye'nin teknoloji şöleni tekrar başlıyor

TEKNOFEST, teknoloji meraklılarını ve havacılık tutkunlarını yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturuyor. 13. kez düzenlenen festival, ziyaretçilere geniş bir deneyim yelpazesi sunacak.

Festivalde neler olacak?

Programda hava gösterileri, konserler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum ve bilim şovları gibi etkinlikler yer alıyor. Katılımcılar hem gösterileri izleyebilecek hem de interaktif deneyimlerle teknolojiye dair uygulamalı bilgi edinebilecek.

Organizasyon ve katılım

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenleniyor. Etkinlik detayları ve program akışı, ziyaretçilere farklı yaş grupları için zengin içerikler sunacak şekilde planlandı.

