TEKNOFEST İstanbul Yarın Başlıyor: 13. Kez Atatürk Havalimanı'nda

TEKNOFEST İstanbul, 13. kez yarın Atatürk Havalimanı'nda başlıyor; hava gösterileri, konserler, atölyeler, simülasyonlar, planetaryum ve bilim şovları ziyaretçileri bekliyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:15
TEKNOFEST İstanbul Yarın Başlıyor: 13. Kez Atatürk Havalimanı'nda

TEKNOFEST İstanbul yarın kapılarını açıyor

Türkiye'nin teknoloji şöleni tekrar başlıyor

TEKNOFEST, teknoloji meraklılarını ve havacılık tutkunlarını yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturuyor. 13. kez düzenlenen festival, ziyaretçilere geniş bir deneyim yelpazesi sunacak.

Festivalde neler olacak?

Programda hava gösterileri, konserler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum ve bilim şovları gibi etkinlikler yer alıyor. Katılımcılar hem gösterileri izleyebilecek hem de interaktif deneyimlerle teknolojiye dair uygulamalı bilgi edinebilecek.

Organizasyon ve katılım

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenleniyor. Etkinlik detayları ve program akışı, ziyaretçilere farklı yaş grupları için zengin içerikler sunacak şekilde planlandı.

TOLGA YANIK - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

Anadolu Ajansını

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de 3 Katlı Çinko Kaplama Atölyesinde Yangın Söndürüldü
2
Balıkesir'de kaybolan tekneden İsmail Hezer'in cansız bedeni bulundu
3
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
4
Almanya'da Aşırı Sağcı Silahlı Grup Şüphesiyle 8 Kişiye Operasyon
5
İzmir Balçova Saldırısı: Yaralanan Güleç, Polisi Uyardığı İçin Vuruldu
6
Tekirdağ Çorlu'da 3 Araçlı Kaza: 6 Yaralı
7
42 Türkiye: Ücretsiz ve Eğitmensiz Modelle Yazılım Eğitiminde Ezber Bozan Yaklaşım

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa