TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bilim Şovları ve Ödüllü Bilgi Yarışmaları

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çocuklar bilim şovlarına katıldı, öğretici deneyler ve ödüllü bilgi yarışmaları düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:52
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki etkinliklerde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Çocuklar, düzenlenen bilim şovları ve öğretici deneylerle bilime yakınlaştı.

Etkinliklerin içeriği

Bilim şovları kapsamında katılımcılara uygulamalı deneyler ve interaktif gösteriler sunuldu. Gençler ve çocuklar, uzmanların rehberliğinde deneylere katılarak bilimsel kavramları deneyimleme fırsatı buldu.

Ödüllü bilgi yarışmaları

Etkinlikler arasında yer alan ödüllü bilgi yarışmaları ise katılımcıların bilgi ve becerilerini pekiştirmesine imkan tanıdı. Yarışmalar, bilgilendirici ve eğlenceli bir formatta gerçekleşti.

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri, gençlerin teknoloji ve bilimle buluşmasını amaçlayan programın önemli bir parçası olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

