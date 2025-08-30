TEKNOFEST Mavi Vatan'da Emniyet Havacılık 'Yüksek İrtifa' Konseri
TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri çerçevesinde, Emniyet Havacılık Yüksek İrtifa Konseri düzenlendi. Etkinlik, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olarak gerçekleştirildi.
Gruptan Sahne Performansı
Konserde sahneye çıkan grup, Emniyet Polis Havacılık Daire Başkanlığı personelinden oluşuyor. Performansta Türkçe Rock, Anadolu Rock ve birçok klasik şarkı seslendirildi.
Etkinliğin Önemi
Organizasyon, teknolojik ve kültürel bir vizyonun bir arada sunulduğu etkinlikler kapsamında dikkat çekti. Konser, katılımcılara hem müzikal hem de milli teknoloji temasını hatırlatan bir deneyim sundu.
