TEKNOFEST Mavi Vatan'da Mavi Vatan Resim Yarışması Sergisi

Mavi Vatan Resim Yarışması'nda başarılı öğrencilerin eserleri, TEKNOFEST Mavi Vatan'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:47
Mavi vatan sevgisini anlatan eserler ziyaretçiye açıldı

Mavi Vatan Resim Yarışmasında başarılı olan öğrencilerin eserleri, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde sergilendi.

Sergide yer alan çalışmalar, genç sanatçıların deniz ve ülke sevgisini resim diliyle ifade eden eserlerinden oluştu. Ziyaretçiler, yarışmada öne çıkan çalışmaları etkinlik alanında görme imkânı buldu.

Organizatörler, serginin genç yetenekleri desteklemeyi ve deniz konusundaki farkındalığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

