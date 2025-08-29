TEKNOFEST Mavi Vatan'da Mavi Vatan Resim Yarışması Sergisi
Mavi vatan sevgisini anlatan eserler ziyaretçiye açıldı
Mavi Vatan Resim Yarışmasında başarılı olan öğrencilerin eserleri, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde sergilendi.
Sergide yer alan çalışmalar, genç sanatçıların deniz ve ülke sevgisini resim diliyle ifade eden eserlerinden oluştu. Ziyaretçiler, yarışmada öne çıkan çalışmaları etkinlik alanında görme imkânı buldu.
Organizatörler, serginin genç yetenekleri desteklemeyi ve deniz konusundaki farkındalığı artırmayı hedeflediğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı