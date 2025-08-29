DOLAR
TEKNOFEST "Mavi Vatan" Konferansı: Türkiye'nin Yakın Deniz Havzası ve Uluslararası Hukuk

TEKNOFEST "Mavi Vatan" kapsamında "Türkiye'nin Yakın Deniz Havzası ve Uluslararası Hukuk" konferansı düzenlendi; Ali Kurumahmut önemli değerlendirmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:27
Konferanstan öne çıkanlar

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST "Mavi Vatan" kapsamında "Türkiye'nin Yakın Deniz Havzası ve Uluslararası Hukuk" başlıklı konferans düzenlendi.

Etkinlikte, emekli Danıştay üyesi ve deniz hukukçusu Ali Kurumahmut önemli değerlendirmelerde bulundu ve hukuki çerçeveye dair görüşlerini paylaştı.

Ali Kurumahmut konferansta şu ifadeyi kullandı:

"Kıta sahanlığı kavramının yerini alan ve şu an uluslararası hukukta geçerliliği olan...

Konferans, Türkiye'nin deniz yetki alanları ve uluslararası hukuk ekseninde sürdürülen tartışmalara katkı sunmayı hedefledi.

