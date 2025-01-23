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TEKNOFEST Model Uydu Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Model Uydu Yarışması için başvurular 20 Şubat’ta sona erecek. Yarışma, uzay teknolojilerine ilgi duyan öğrencilere ödül fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:18
TEKNOFEST Model Uydu Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

TEKNOFEST Model Uydu Yarışması İçin Başvurular Sürüyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜRKSAT tarafından düzenlenen Model Uydu Yarışması için başvurular devam etmekte. Yarışmaya, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere yönelik başvurular 20 Şubat tarihinde sona erecek.

Yarışmanın Detayları

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Model Uydu Yarışması kapsamında yarışmacılar, gezegen atmosferinde iniş yapabilen, sensörlerden veri toplayan ve bu verileri bir arayüz ortamına aktaran mekanik görevleri yerine getiren model uydu tasarımları oluşturacaklar. Adayların, telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılayarak otonom bir yapının sağlanması için disiplinler arası çalışan sistemler geliştirmeleri bekleniyor.

Üç Farklı Kategoride Yarışma

Model Uydu Yarışması, 10. yılına özel olarak bu yıl üç farklı kategoride düzenlemeye gidiyor. Kategoriler; Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü, TICOSAT (TÜRKSAT Picosatellite Consellation) ve Yakın Uzay Yolcusu olarak belirlenmiştir.

Yarışma, katılımcılara uydunun tüm süreçlerini öğrenme fırsatı sunuyor. Her kategori için dereceye giren ilk üç takıma ödüller veriliyor. Ödüller arasında Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü kategorisinin birincisine 250 bin lira, TICOSAT ve Yakın Uzay Yolcusu kategorilerinin birincilerine ise 300 bin lira gibi büyük ödüller yer alıyor.

Uzay Teknolojilerinde Geleceği Şekillendirmek

Uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesine katkı sağlayan bu yarışma, aynı zamanda öğrencilere diğer üniversite takımlarıyla deneyim paylaşımı ve sektördeki uzmanlarla iletişim kurma imkanı sunmaktadır. Yarışma ile, geleceği şekillendirecek uzay teknolojileri alanında yetenekli insan kaynakları yetiştirilmesi hedefleniyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu ve medya kuruluşlarıyla üniversitelerin destekleriyle gerçekleştirilecek. Festival, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da organize edilecek.

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