TEKNOFEST nedeniyle İstanbul metrosunda ek sefer ve güvenlik önlemleri

Metro İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul etkinliği nedeniyle metro seferlerinde kapsamlı düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Kuruluşun, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, etkinlik süresince yolcu yoğunluğunu yönetmek ve operasyonel güvenliği sağlamak amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Sefer düzenlemeleri

Açıklamaya göre, 17-21 Eylül tarihleri arasında hatlarda sefer düzenlemesi yapılacak ve yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilerek ihtiyaca göre düzenlemeler uygulanacak. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında, 20-21 Eylül tarihlerinde saat 11.00 itibarıyla tam kapasiteyle, 4 dakika aralıklarla sefer gerçekleştirilecek.

Rutin seferlerin dışında 20 Eylül Cumartesi günü 99 ek sefer, 21 Eylül Pazar günü ise 161 ek sefer planlanarak günlük toplam 714 sefer ile yaklaşık 750 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

Güvenlik ve personel önlemleri

Açıklamada, Atatürk Havalimanı ve DTM istasyonlarına denetim amiri, istasyon amiri ve güvenlik sorumlusu görevlendirildiği; işletme, teknik bakım, güvenlik ve temizlik görevlileri dahil olmak üzere toplam 242 personelin görev yapacağı bildirildi. Esenler Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde müdür, şef ve teknisyenlerden oluşan 10 kişilik yönetim/izleme masası kurulduğu vurgulandı.

Genel asayişin sağlanması ve acil durum müdahaleleri için Metro İstanbul güvenlik görevlilerine ek olarak İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden kolluk kuvveti talep edildi. İstasyon girişlerinde yığılmaları önlemek amacıyla kontrollü giriş uygulaması ve polis bariyerleri kullanılacak.

Yürüyen merdivenler ve istasyon uygulamaları

Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarında bulunan toplam 6 yürüyen merdiven, yolcu yoğunluğuna bağlı aşırı yüklenme riskine karşı önlem olarak durdurulacak ve sabit merdiven konumuna getirilecektir. Bu uygulamanın önceki yıllarda da yapıldığı belirtildi.

Yolculara öneriler ve uyarılar

Metro İstanbul, etkinliğe katılanlardan dönüşte Atatürk Havalimanı istasyonunu kullanmalarını rica etti; önceki yıllarda DTM ve sonraki istasyonlarda trenlerin dolu olarak gelmesi nedeniyle uzun gecikmeler yaşandığı hatırlatıldı. Asansörlerin engelli, yaşlı ve bebekli yolcular için öncelikli olduğu vurgulanarak, yoğunluk halinde bu yolculara öncelik verilmesi istendi.

Kalabalığın güvenli geçişi için Atatürk Havalimanı ve DTM başta olmak üzere istasyonlarda emniyet güçlerinin eşliğinde kontrollü ve kademeli yolcu alımı yapılacağı belirtildi. Ayrıca, İstanbul Valiliği veya İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek talimatlara ve oluşacak yoğunluğa göre sefer planlamasında değişiklik yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, araçlardaki acil durum frenlerinin gereksiz kullanımı ile iniş-binişlerde kapılara müdahalenin sefer gecikmelerine ve yolcu mağduriyetine yol açtığı hatırlatılarak, bu düzensizlikleri yapanlara ilişkin yasal işlem yapılacağı uyarısı yer aldı.