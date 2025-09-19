TEKNOFEST nedeniyle İstanbul metrosunda ek sefer ve güvenlik önlemleri

Metro İstanbul, TEKNOFEST için 17-21 Eylül'de sefer düzenlemesi açıkladı; M1A hattında 20-21 Eylül 11.00'den itibaren 4 dakikada bir sefer, 20'de 99, 21'de 161 ek sefer.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:30
TEKNOFEST nedeniyle İstanbul metrosunda ek sefer ve güvenlik önlemleri

TEKNOFEST nedeniyle İstanbul metrosunda ek sefer ve güvenlik önlemleri

Metro İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul etkinliği nedeniyle metro seferlerinde kapsamlı düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Kuruluşun, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, etkinlik süresince yolcu yoğunluğunu yönetmek ve operasyonel güvenliği sağlamak amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Sefer düzenlemeleri

Açıklamaya göre, 17-21 Eylül tarihleri arasında hatlarda sefer düzenlemesi yapılacak ve yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilerek ihtiyaca göre düzenlemeler uygulanacak. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında, 20-21 Eylül tarihlerinde saat 11.00 itibarıyla tam kapasiteyle, 4 dakika aralıklarla sefer gerçekleştirilecek.

Rutin seferlerin dışında 20 Eylül Cumartesi günü 99 ek sefer, 21 Eylül Pazar günü ise 161 ek sefer planlanarak günlük toplam 714 sefer ile yaklaşık 750 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

Güvenlik ve personel önlemleri

Açıklamada, Atatürk Havalimanı ve DTM istasyonlarına denetim amiri, istasyon amiri ve güvenlik sorumlusu görevlendirildiği; işletme, teknik bakım, güvenlik ve temizlik görevlileri dahil olmak üzere toplam 242 personelin görev yapacağı bildirildi. Esenler Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde müdür, şef ve teknisyenlerden oluşan 10 kişilik yönetim/izleme masası kurulduğu vurgulandı.

Genel asayişin sağlanması ve acil durum müdahaleleri için Metro İstanbul güvenlik görevlilerine ek olarak İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden kolluk kuvveti talep edildi. İstasyon girişlerinde yığılmaları önlemek amacıyla kontrollü giriş uygulaması ve polis bariyerleri kullanılacak.

Yürüyen merdivenler ve istasyon uygulamaları

Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarında bulunan toplam 6 yürüyen merdiven, yolcu yoğunluğuna bağlı aşırı yüklenme riskine karşı önlem olarak durdurulacak ve sabit merdiven konumuna getirilecektir. Bu uygulamanın önceki yıllarda da yapıldığı belirtildi.

Yolculara öneriler ve uyarılar

Metro İstanbul, etkinliğe katılanlardan dönüşte Atatürk Havalimanı istasyonunu kullanmalarını rica etti; önceki yıllarda DTM ve sonraki istasyonlarda trenlerin dolu olarak gelmesi nedeniyle uzun gecikmeler yaşandığı hatırlatıldı. Asansörlerin engelli, yaşlı ve bebekli yolcular için öncelikli olduğu vurgulanarak, yoğunluk halinde bu yolculara öncelik verilmesi istendi.

Kalabalığın güvenli geçişi için Atatürk Havalimanı ve DTM başta olmak üzere istasyonlarda emniyet güçlerinin eşliğinde kontrollü ve kademeli yolcu alımı yapılacağı belirtildi. Ayrıca, İstanbul Valiliği veya İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek talimatlara ve oluşacak yoğunluğa göre sefer planlamasında değişiklik yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, araçlardaki acil durum frenlerinin gereksiz kullanımı ile iniş-binişlerde kapılara müdahalenin sefer gecikmelerine ve yolcu mağduriyetine yol açtığı hatırlatılarak, bu düzensizlikleri yapanlara ilişkin yasal işlem yapılacağı uyarısı yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme
2
Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
3
Bakan Bak: "Terörsüz Türkiye" İçin Herkese Görev Düşüyor — Muş'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları
4
Bilecik'te Ahşap Ev Yangını: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
5
Ankara'da 792 Kişi Yakalandı: Polis ve Jandarma 12-18 Eylül Operasyonu
6
Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Başbakanlığındaki Yeni Kabineyi Onayladı
7
Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek