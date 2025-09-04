DOLAR
TEKNOFEST Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması Çanakkale'de 9. Gününde

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 9. gününde devam etti; 5 takım mekanik ve yazılım kontrollerini sürdürüyor. Birinciye 2 milyon 500 bin lira ödül verilecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:56
Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda dokuzuncu gününde devam etti.

Saha hazırlıkları ve kontroller

Geçen yılki yarışmada sıralamada ilk beşte yer alan takımların yer aldığı Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması'na katılan 5 takım, müsabaka öncesinde mekanik ve yazılımsal kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, sistemlerin güvenliği ve görev performansı için son testleri yapıyor.

Yarışmanın amacı ve senaryo

Yarışma, daha ileri düzeyde rekabet ortamı oluşturmayı ve teknik yetkinliği yüksek ekipler arasında gerçek zamanlı otonom mücadele senaryolarını test etmeyi amaçlıyor. Katılımcılardan, hedef imha görevini gerçekleştirebilmek için otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerini başarıyla yerine getirmeleri bekleniyor.

Görev tanımı ve ödül

Yarışma kapsamında hedef uçağın tespit edilip, havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulması isteniyor. Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması'nın birincisi, 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek.

