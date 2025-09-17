TEKNOFEST'te ASELSAN Çelik Kubbe Deneyim Alanı Ziyaretçileri Büyülüyor

TOLGA YANIK - TEKNOFEST İstanbul kapsamında oluşturulan ASELSAN'ın Çelik Kubbe deneyim alanı, ileri görüntüleme teknolojileriyle ziyaretçilere sistemi deneyimleme imkanı sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Çelik Kubbe unsurları ve deneyim alanı

Festival kapsamında teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenirken, ASELSAN'ın geliştirdiği hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin unsurlarından KORKUT, EJDERHA, TURAN ve HİSAR sergileniyor. Sergilenen unsurların yanı sıra Çelik Kubbe'ye özel olarak oluşturulan deneyim alanı da festivalde yerini aldı.

İleri görüntüleme teknolojileriyle oluşturulan alanda, Çelik Kubbe unsurlarının tehditlere karşı nasıl çalıştığı ziyaretçilere animasyon film teknolojisiyle sunuluyor. Ziyaretçiler deneyim alanı sayesinde Çelik Kubbe'nin çalışma prensibini görebiliyor.

Ziyaretçi izlenimleri

Soner Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyim alanında sistemin çeşitli unsurlarını gördüğünü ve hayranlıkla izlediğini belirterek, "Allah, emeği geçenlerden razı olsun, daha da geliştirmeyi nasip etsin." dedi. Özcan, Çelik Kubbe ile gurur duyduğunu dile getirdi ve sistemin Türkiye'nin güvenliği için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerden Salim Koca da Çelik Kubbe deneyim alanında sistemin tehdit füzeleri nasıl vurduğunu gördüğünü ve çok beğendiğini dile getirdi. Koca, Çelik Kubbe'nin Türkiye için gurur verici olduğunu ve sistemin ülkenin ciddi bir ihtiyacı olduğunu vurguladı.

