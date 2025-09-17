TEKNOFEST'te ASELSAN Çelik Kubbe Deneyim Alanı Ziyaretçileri Büyülüyor

TEKNOFEST İstanbul'da ASELSAN'ın Çelik Kubbe deneyim alanı, ileri görüntüleme teknolojileriyle ziyaretçilere sistemin unsurlarını ve çalışma prensibini animasyonla gösteriyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:10
TEKNOFEST'te ASELSAN Çelik Kubbe Deneyim Alanı Ziyaretçileri Büyülüyor

TEKNOFEST'te ASELSAN Çelik Kubbe Deneyim Alanı Ziyaretçileri Büyülüyor

TOLGA YANIK - TEKNOFEST İstanbul kapsamında oluşturulan ASELSAN'ın Çelik Kubbe deneyim alanı, ileri görüntüleme teknolojileriyle ziyaretçilere sistemi deneyimleme imkanı sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Çelik Kubbe unsurları ve deneyim alanı

Festival kapsamında teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenirken, ASELSAN'ın geliştirdiği hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin unsurlarından KORKUT, EJDERHA, TURAN ve HİSAR sergileniyor. Sergilenen unsurların yanı sıra Çelik Kubbe'ye özel olarak oluşturulan deneyim alanı da festivalde yerini aldı.

İleri görüntüleme teknolojileriyle oluşturulan alanda, Çelik Kubbe unsurlarının tehditlere karşı nasıl çalıştığı ziyaretçilere animasyon film teknolojisiyle sunuluyor. Ziyaretçiler deneyim alanı sayesinde Çelik Kubbe'nin çalışma prensibini görebiliyor.

Ziyaretçi izlenimleri

Soner Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyim alanında sistemin çeşitli unsurlarını gördüğünü ve hayranlıkla izlediğini belirterek, "Allah, emeği geçenlerden razı olsun, daha da geliştirmeyi nasip etsin." dedi. Özcan, Çelik Kubbe ile gurur duyduğunu dile getirdi ve sistemin Türkiye'nin güvenliği için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerden Salim Koca da Çelik Kubbe deneyim alanında sistemin tehdit füzeleri nasıl vurduğunu gördüğünü ve çok beğendiğini dile getirdi. Koca, Çelik Kubbe'nin Türkiye için gurur verici olduğunu ve sistemin ülkenin ciddi bir ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. TEKNOFEST İstanbul kapsamında oluşturulan ASELSAN'ın Çelik Kubbe deneyim alanı, ileri görüntüleme teknolojileriyle ziyaretçilere sistemi deneyimleme imkanı sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde...

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa