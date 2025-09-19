TEKNOFEST'te ASFAT ve Magnaghi Havacılık Ortak Girişim Sözleşmesi İmzalandı

TEKNOFEST'te ASFAT ile Magnaghi Havacılık, Türkiye'de Bakım, Onarım ve Yenileştirme Merkezi kurulması için ortak girişim sözleşmesi imzaladı; ilk faaliyet ATAK helikopterleri olacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:57
TEKNOFEST kapsamında, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile İtalya merkezli Magnaghi Havacılık arasında ortak girişim sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyi ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş ile Magnaghi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Paolo Graziano imzaladı.

İmza törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı. Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te düzenleniyor.

Merkezin Amaçları ve İlk Faaliyet

Anlaşma kapsamında ASFAT ve Magnaghi ortak girişimiyle Türkiye'de bir Bakım, Onarım ve Yenileştirme Merkezi kurulması hedefleniyor. Merkez, öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan askeri platformlara ait iniş takım sistemlerinin bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirecek; bu kapsamda ilk faaliyetin ATAK helikopterleri olması planlanıyor.

ASFAT'ın öncülük ettiği projede tüm askeri ve sivil platformlara hizmet verilerek uluslararası ölçekte ihracat yapılması ve Türkiye'nin havacılık bakım sektöründe önemli bir merkez haline gelmesi amaçlanıyor.

Magnaghi'nin Yetkinlikleri

Magnaghi, iniş takımlarının tasarımı, kalifikasyonu, üretimi ve bakımı konusunda uzmanlaşmış bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirket ayrıca havacılık endüstrisine yönelik hava platformları için hidrolik ve elektromekanik cihazlar gibi ilgili alt sistemlerin geliştirilmesine de odaklanıyor.

TEKNOFEST'te, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile İtalya merkezli Magnaghi Havacılık şirketi arasında "Ortak Girişim Sözleşmesi" imzalandı. ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş (sağda) ile İtalyan şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Paolo Graziano (solda) sözleşmeyi imzaladı.

