TEKNOFEST'te gençler 'süper uygulama' için yarışacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, KÜME Vakfı yürütücülüğünde düzenlenecek NSosyal Super App Creathon Yarışması gençleri bir araya getiriyor. Katılımcılar, sosyal medya, mesajlaşma, yemek siparişi, ulaşım ve ödeme modüllerini tek çatı altında toplayan kullanıcı dostu bir 'süper uygulama' tasarlamak için mücadele edecek.

Başvuru ve katılım

Yarışmaya başvurular 11 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar TEKNOFEST'in resmi web sitesi üzerinden yapılacak. Katılım, en az 1 en fazla 3 kişilik takımlar halinde sağlanacak.

Yarışma süreci

Katılımcılardan, kullanıcı davranışlarını analiz ederek sezgisel, erişilebilir ve ölçeklenebilir prototipler geliştirmeleri bekleniyor. Finale kalan takımlar, 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek ve 36 saat sürecek creathonda projelerini hayata geçirecek.

Değerlendirme ve ödüller

Projeler; yenilikçilik, kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı, teknik uygulanabilirlik, sunum performansı ve özgünlük kriterleri doğrultusunda değerlendirilecek. Değerlendirme, UI/UX uzmanları, yazılım mühendisleri, grafik tasarımcılar ve girişimcilik alanında deneyimli temsilcilerden oluşan jüri heyeti tarafından yapılacak.

Dereceye giren takımlar, nakdi ödüllerin yanı sıra TEKNOFEST ekosistemi içinde yatırımcılarla buluşma fırsatı yakalayacak. Birincilik ödülü 250 bin lira, ikincilik 150 bin lira ve üçüncülük 100 bin lira olarak belirlendi.