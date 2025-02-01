Teknoloji Devleri Kuşkulara Rağmen DeepSeek'i Benimsiyor

Nvidia, Microsoft ve Amazon'dan DeepSeek Atılımı

ABD'nin önde gelen teknoloji devleri Nvidia, Microsoft ve Amazon, kuşku dolu bir ortamda Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'i sistemlerine entegre etmeye hazırlanıyor. Bu durumda, özellikle kişisel veri güvenliği ve fikri mülkiyet konularında kaygılar yükseliyor.

Nvidia’nın DeepSeek Entegrasyonu

Dünyanın en büyük çip geliştiricisi Nvidia, DeepSeek'in akıl yürütme modeli R1'i, Ağ Bilgi Modeli (NIM) adı verilen hizmetine entegre edeceğini duyurdu. Şirket, bu modelin yüksek çıkarım etkinliği ve mantıksal çıkarım gibi görevlerde ileri derece doğruluk sağladığını açıkladı.

Microsoft’un Desteği ve Fikri Mülkiyet İhtilafı

Microsoft, bilişim platformu Azure ve web tabanlı kodlama platformu GitHub ile DeepSeek'e destek vereceğini açıkladı. Ancak, OpenAI destekli Microsoft'un, DeepSeek’in izinsiz olarak ChatGPT’yi kullanarak çıkarıldığına dair endişeler de mevcuttur. Microsoft’un bu aşamada platformlarında DeepSeek’e yer vermesi dikkat çekiyor.

Amazon’da DeepSeek ile Uygulama Geliştirecek

Amazon, kullanıcıların DeepSeek R1 ile uygulamalar geliştirebilecekleri Amazon Web Hizmetleri platformunu tanıttı. E-ticaret devi, bu yönüyle teknoloji meraklıları ve geliştiricilere geniş imkanlar sunmayı hedefliyor.

Çip Kontrolleri ve Kişisel Verilerin Korunması

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, DeepSeek’in ABD’nin Çin’e çip ihracatına yönelik kısıtlamalarını ihlal edip etmediğini araştıracağını duyurdu. DeepSeek’in kurucusu Liang Vınfıng, yapay zeka sistemlerinin eğitilmesi için gerekli olan çipleri satın aldığını belirtmiştir.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin çekinceler de gündemde. İtalya, DeepSeek'in uygulamalarına erişimi durdururken, birçok ülke düzenleyici soruşturmalar başlattı. ABD Kongresi'nde ise bu tür yapay zeka teknolojilerinin ithalatına yasak getirilmesi için bir tasarı gündeme geldi.

DeepSeek'in Başarısı ve Etkileri

Çin merkezli DeepSeek, düşük maliyetle geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak’ta piyasaya sürdü. Kısa sürede dünya genelinde yoğun şekilde kullanılmaya başlanan bu model, ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması olmayı başardı.

DeepSeek'in maliyetli rakipleri sorgulamasına neden olan bu başarısı, teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açarak sektörde büyük yankı uyandırdı.