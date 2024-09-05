Teknoloji Etkinliği TEKNOFEST'te Savunma Sanayi Üzerine Değerlendirmeler

TEKNOFEST Başkanı Selçuk Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar

Antalya'da düzenlenen etkinlikte konuşan Selçuk Bayraktar,

"Tüm dünyadan Türkiye'nin savunma eserlerine büyük bir rağbet var. Akıllı mühimmat sistemleri, insansız hava araçları ve insansız sistemler gibi ürünlerimiz artık uluslararası pazarda hem tanınırlık hem de marka değeri kazanmış durumda."

Bayraktar, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde elde ettiği başarıların büyük bir ilgiyi beraberinde getirdiğini ifade etti. Bu bağlamda ülke genelindeki yenilikçi sistemlerin arttığına ve global ölçekte de takdir gördüğüne dikkat çekti.

Anadolu Ajansının (AA) medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, devam eden etkinlikte bir konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, devam eden etkinlikte bir konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, devam eden etkinlikte bir konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, devam eden etkinlikte bir konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, devam eden etkinlikte bir konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, devam eden etkinlikte bir konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, devam eden etkinlikte bir konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, devam eden etkinlikte bir konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, devam eden etkinlikte bir konuşma yaptı.