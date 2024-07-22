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Tekstil Sektöründe Markalaşma İhtiyacı

Öz İplik İş Sendikası'ndan Rafi Ay, tekstil sektöründeki fason üretimin zorluklarını ve markalaşmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 22:37
Tekstil Sektöründe Markalaşma İhtiyacı

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay'dan Kritik Açıklamalar

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, tekstilde markalaşmanın önemine dair çarpıcı ifadelerde bulundu. Ay, "Tekstil sektörümüzün ana sıkıntılarından biri markalaşamamasıdır, fason üretim yapmasıdır. Çünkü fason üretim kolayımıza geliyor," dedi.

Basın Bayramı Kutlaması

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Rafi Ay, basın mensuplarının Bayramı'nı kutlayarak önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin Tekstil Gücü

Türkiye'nin tekstil sektörünün dünyada ilk 10 arasında yer aldığını belirten Ay, "Sektör yılda 20 milyar dolar kazandırıyor, dış ticaret fazlası veriyor ve yüksek istihdam sağlıyor," ifadelerini kullandı.

Markalaşmanın Önemi

Markalaşmanın sektördeki gelişim için kritik olduğunu vurgulayan Ay, "İnsanoğlu var olduğu sürece tekstil var olmaya devam edecektir. Tekstilimizin bu ülkede kalması ve gelişmesi için markalaşması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Fason Üretim Sorunu

Ay, firmaların ucuz işçilik arayışında olduğunu belirterek, bu durumun kaliteyi düşürdüğünü ve sektörden kaymalara neden olduğunu ifade etti. "Daha önce Türkiye'de üretim yapan 130 firma, artık Mısır gibi ülkelerde üretim yapıyor," diye ekledi.

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