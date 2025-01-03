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Tel Abyadlı Aşiretler, PKK/YPG'nin İşgaline Karşı Yeni Yönetimden Destek İstedi

Tel Abyad'daki aşiretler, PKK/YPG'nin bölgedeki işgallerine karşı Suriye'nin yeni yönetiminden destek talep etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 23:02
Tel Abyadlı Aşiretler, PKK/YPG'nin İşgaline Karşı Yeni Yönetimden Destek İstedi

Suriye'nin kuzeyinde, Barış Pınarı Harekatı sahasında yer alan Tel Abyadlı aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgenin kaynaklarını çalarak halkı yoksulluk içinde bırakmasına dikkat çekti. Aşiretler, Suriye'nin yeni yönetiminden destek talep etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG'den kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bir araya gelen aşiretler, işgal altındaki toprakların örgütten arındırılmasını istedi.

Aşiretler tarafından yapılan açıklamada, Rakka, Deyrizor ve Haseke bölgesindeki halkın zor şartlar altında yaşadığı ve PKK/YPG'li teröristlerin güvenlik ile insani koşulları daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Teröristlerin, bölge halkına yönelik alıkoyma, yerinden etme ve aralarında çocukların da bulunduğu zorla silah altına alma uygulamalarının bölgeye büyük yıkımlar getirdiği belirtildi. Açıklamada, "Binlerce vatandaş evlerini ve topraklarını kaybetmiş, aileler mülteci kamplarına ve komşu ülkelere dağılmıştır. Bu sırada, çeteler bölgedeki kaynakları çalarak halkı yoksulluk ve mahrumiyet içinde bırakmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, terör örgütünün halkın acılarını derinleştirdiği ve geri dönüş çabalarını engellediğine işaret edilerek, uluslararası koalisyondan bu vahşi milislere karşı ciddi ve caydırıcı bir tavır almasını talep ettiler. Aşiretler, işgallerin sonlandırılması ve halkın güven içinde evlerine dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

Söz konusu talep, Suriye’de devletin yeniden inşa edilmesi çabalarına destek olacak ve bölgenin istikrarını artıracaktır. Ayrıca Suriye hükümetine, Cezire halkı adına müzakere etme girişiminde bulunan çeteleri reddetme çağrısında bulunuldu ve işgal altındaki tüm bölgelerin kurtarılması sorumluluğunun üstlenilmesi istendi.

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